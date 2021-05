IAB promove lançamento sobre projeto de memória e livro de urbanismo

Facebook do IAB-RS Nesta terça-feira (18), o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB RS) promove o evento virtual de Inauguração dos Espaços do Projeto Memória ArqUrbRS e de lançamento do livro E se as cidades fossem pensadas por mulheres, da editora Zouk (142 págs., R$ 41,00). A transmissão será realizada a partir das 19h pelo

A inauguração terá apresentação de Rafael Passos, presidente do IAB-RS, e de Letícia de Cássia, gestora do projeto Memória ArqUrb RS - Edição LAB, tendo como convidadas Beatriz Araujo, secretária da Cultura do Estado e Márcia Bertotto, diretora do Centro de Memória IAB.

Já o lançamento da obra literária terá mediação da arquiteta Paula Motta, vice-presidente do IAB-RS, e a participação da organizadoras Mariana Félix e Laura Sito, além de uma das autoras de capítulo, Misiara Oliveira. Com prefácio elaborado por Manuela D’Ávila e texto da orelha assinado pela professora da Ufrgs Céli Pinto, a publicação traz artigos assinados por um grupo plural de mulheres, buscando uma interface entre academia e militância política.

Colunista e pesquisadora sobre raça, racismo e estudos pós-coloniais e decoloniais, Mariana Félix de Quadros é atualmente doutoranda em Ciência Política pela Ufrgs, fez mestrado em Ciência Política na UFPel e se formou bacharel em Relações Internacionais. Já a vereadora de Porto Alegre Laura Sito é jornalista graduada pela Ufrgs e militante feminista e antirracista.

Como podemos construir uma sociedade feminista, antirracista e inclusiva? Suelen Aires Gonçalves, Maria Conceição Lopes Fontoura, Diana de Almeida, Stela Farias, Misiara Oliveira, Maria Noelci Homero, Lilian Katchaki, Sandra Maria Job, Emely Dornelles, Bárbara Carvalho Medeiros Ramos, Cíntia Aldaci da Cruz, Rhaysa Allayde Silva Oliveira, Nilma Bentes, Anaís Medeiros Passos, Rosa Angela Chieza, Juçara Dutra, Cristina Pereira Vieceli e Ilza Maria Tourinho Girardi indicam caminhos com seus textos em E se as cidades fossem pensadas por mulheres.