Santa Maria Vídeo e Cinema recebe inscrições

Estão abertas as inscrições para o 14º Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC), festival de curtas online que ocorre entre 20 e 24 de julho. Até 7 de junho, os realizadores podem candidatar seus filmes acessando o site www.smvc.com.br , onde também é possível encontrar o regulamento. Serão aceitos títulos de até 25 minutos de duração, nas categorias Animação, Documentário e Ficção.

Nesta quarta-feira (19), a comissão organizadora do evento realiza a live de lançamento da 14ª edição, às 18h30min, na fanpage do festival no Facebook . Na ocasião, serão divulgados os nomes dos homenageados do evento, além de anunciadas as novidades da edição.

O tema deste ano é memória, com o slogan Lembro, logo existo, uma alusão a importância do audiovisual para a preservação do cinema santa-mariense e brasileiro e também remete à lembrança das mais de 400 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Para o coordenador artístico, Luiz Alberto Cassol o tema Memória “também fará com que façamos uma reflexão sobre a próprio caminho do festival e sua ligação com a trajetória do cinema de Santa Maria”.