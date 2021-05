Cineasta Laís Bodanzky é a atração desta semana no #Provoca

A edição desta terça-feira (18) do #Provoca, apresentado por Marcelo Tas, tem como convidada a diretora, produtora e roteirista Laís Bodanzky. No programa, que vai ao ar às 22h na TV Cultura, ela fala sobre o papel da arte na política, sobre seus aprendizados com o diretor Antunes Filho e conta sobre a relação com seu pai, Jorge Bodanzky.

A roteirista comenta sobre o papel da cultura e do artista no momento em que o Brasil se encontra, em meio a uma política que deprecia a arte. “Não existe uma sociedade sem cultura. Não existe uma sociedade sem os artistas. Faz parte da humanidade, nós somos seres intelectuais e o que nos diferencia dos outros animais é justamente porque a gente consegue imaginar, a gente consegue sonhar, a gente consegue ter um pensamento abstrato e isso é criar. Isso é, na verdade, justamente uma das características mais básicas de um artista. Então, não tem como calar," comenta ela.

Sobre seus aprendizados com Antunes Filho, Laís conta que aprendeu com ele que é sim possível trabalhar e ter prazer. Filha de um dos maiores cineastas brasileiros, ela também compartilha ao longo do programa quais as influências de seu pai em sua carreira.