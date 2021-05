Série documental explora viagem luxuosa de trem em novo episódio

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Episódio inédito da série documental Histórias de Ferrovias vai ao ar nesta terça-feira (18), às 21h30min, na TV Brasil. Na edição desta semana a produção viaja pelo Equador a bordo do Tren Crucero, registrando uma das rotas ferroviárias mais espetaculares da América Latina.

Durante a viagem que liga Guayaquil, na costa do Pacífico, à capital equatoriana Quito, na planície andina, o luxuoso trem trafega por 450 quilômetros. A linha, com trechos arriscados, voltou a funcionar em 2013 depois de ter sido suspensa na década de 1990. A locomotiva possui 54 lugares, além de um bar e vagão panorâmico.

A série, com direção de Maria Winzen, aborda os diferentes aspectos da viagem sobre trilhos, explorando diferentes rotas e estilos de vagões, assim como lindíssimas paisagens naturais. Para alguns, o trem é um ofício; para outros, um meio de transporte; e ainda há aqueles que o veem como atração turística. Ao longo de 13 episódios, o programa conduz o espectador por jornadas em todos os continentes, passando por lugares como Brasil, África do Sul, Moçambique, Rússia, Alasca, Coréia do Sul e Panamá.