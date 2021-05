Galeria Ecarta debate o mercado da arte em série de oito lives

A Galeria Ecarta estreia nesta segunda-feira (17) uma série de oito lives com o tema Precisamos falar do mercado da arte. O primeiro encontro, às 19h, conta com a participação do pesquisador, professor e artista Felipe Bernardes Caldas, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Fundação Ecarta

Autor do livro Vende-se artista, o palestrante pesquisa as relações de trabalho e o processo de mercantilização no campo artístico e seus circuitos na contemporaneidade, com enfoque na atuação dos artistas brasileiros.

Com mediação do coordenador da galeria, André Venzon, os diálogos pretendem mostrar como funciona o mercado da arte frente ao aumento do interesse por obras de arte diversificadas num mercado que movimenta cerca de R$ 208 bilhões por ano no mundo.