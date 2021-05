Espetáculo do projeto 'Ialodê' tem exibição online nesta terça-feira

Um espetáculo de grande produção com as cantoras Loma, Marietti Fialho, Glau Barros e Nina Fola terá sua apresentação online pelo YouTube da Pucrs - apoiadora da iniciativa - nesta terça-feira (18), às 21h. Organizado em dois eixos, o projeto Ialodê tem na primeira parte o encontro-show das quatro artistas, que foi gravado no Salão de Atos da universidade, em abril, sem presença de público, em função da pandemia.

Uma banda de 17 instrumentistas foi especialmente montada para a ocasião, com a participação de músicos e musicistas que fizeram parte das carreiras das artistas, como Edu Nascimento e integrantes da Tribo Maçambiqueira de Osório (Paulinho Di Casa e Mário Duleodato). No repertório, diferentes gêneros, do samba ao maçambique, dos pontos ao reggae, do swing porto-alegrense ao nativismo. Além de canções próprias das cantoras, o show contempla outros nomes da música negra gaúcha, como Zilah Machado, Mestre Giba Giba, Guaíra Soares, Gelson Oliveira, Pâmela Amaro e Mestre Paraquedas.

Já o segundo eixo de Ialodê resultará em documentário em média-metragem, assinado por Gabriel Faccini e Kaya Rodrigues, também com lançamento pela internet, com o intuito de perpetuação da memória. "Os saberes de mulheres negras assumem ao longo da história um alicerce fundamental para as reflexões sobre as construções físicas, simbólicas, metafóricas e filosóficas do presente. Em contraponto à estrutura hegemônica, o 'saber-corpo' negro vem deslocando, fluindo, tramando e transitando os modos de organização e de civilidade', afirma Thiago Pirajira, diretor artístico do projeto, viabilizado pela Lei Aldir Blanc.