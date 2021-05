MTV Movie & TV Awards tem dois dias de celebração neste ano

A MTV transmite neste domingo (16), às 22h, o MTV Movie & TV Awards diretamente de Los Angeles. Neste ano, a premiação será comandada pela renomada comediante Leslie Jones, que subirá ao palco para homenagear os maiores e melhores momentos do cinema e da televisão. Na segunda-feira (17), também às 22h, o canal exibe o Movie & TV Awards: Unscripted, celebração divertida e inédita que irá relembrar os melhores momentos dos reality shows favoritos do público.

Na edição deste ano, Scarlett Johansson será a homenageada com o Generation Award, prêmio que celebra artistas que marcaram a história do cinema e da televisão. Ela se une a uma lista de nomes icônicos que já receberam o prêmio, como Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr, Jamie Foxx, Dwayne "The Rock" Johnson, Mike Myers, Chris Pratt, Adam Sandler, Will Smith, Mark Wahlberg e Reese Witherspoon.

WandaVision (5), Emily In Paris (4), The Boys (4), Bridgerton (3), Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan (3) e The Mandalorian (3) lideram as indicações do primeiro dia de premiação. Na edição Unscripted, RuPaul’s Drag Race (4), 90 Day Fiance (2), Bling Empire (2), Legendary (2), Love & Hip Hop: Atlanta (2), Nailed It! (2), Ridiculousness (2) e The Challenge (2) acumulam mais nomeações.