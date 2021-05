Valéria Barcellos é primeira mulher trans a narrar um audiolivro

Primeiro livro transformado em áudio de uma autora trans no País tem lançamento neste sábado (15), justamente no Dia Nacional do Orgulho de Ser Travesti e Transexual. Produzido pela Tocalivros, o audiolivro Transradioativa, narrado e escrito por Valéria Barcellos, avança um importante passo rumo à representatividade.

A autora, que há 30 anos vive na pele as dificuldades de ser uma mulher trans negra no Brasil , traz em sua obra crônicas sobre negritude e transexualidade, abordando também, de forma muito sensível, o processo de cura depois de receber o diagnóstico de câncer. Ela evidencia temas como racismo, misoginia e transfobia, ensinando que a diversidade está presente nas relações humanas. “Estamos em 2021 e somente agora temos uma narradora trans. Isso só mostra o quanto o mercado é cruel”, constata.