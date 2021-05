Roda Viva entrevista diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil

site Twitter Facebook YouTube LinkedIn Jurema Werneck, diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil, é a convidada do Roda Viva desta segunda-feira (17). Com apresentação de Vera Magalhães, a edição vai ao ar às 22h na TV Cultura,da emissora.

A Chacina no Jacarezinho, maior massacre da história do Brasil, a desigualdade social agravada pela pandemia e o desmatamento da Amazônia serão algumas das temáticas abordadas durante a entrevista com a diretora da Anistia.

Médica formada pela Universidade Federal Fluminense, Jurema tem mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Comunicação e Cultura, ambos pela Ufrj. Ela também é autora do Livro da saúde das mulheres negras: novos passos vêm de longe, e integra o Grupo Assessor da Sociedade Civil da ONU para Mulheres no Brasil, além do Conselho Diretor do Global Fund for Women.

Participam da bancada de entrevistadores o jornalista Edu Carvalho; Tatiana Vasconcellos, apresentadora da rádio CBN; Semayat Oliveira, jornalista do projeto Nós, Mulheres da Periferia; Paula Miraglia, antropóloga e diretora geral do Nexo Jornal e Jefferson Barbosa, jornalista da PerifaConnection.