Cine Caramelo abre inscrições para curtas infantojuvenis

Neste sábado (15), abrem as inscrições do 7º Festival Infantojuvenil de Cinema de Porto Alegre - Cine Caramelo para realizadores de produções audiovisuais voltadas a crianças e adolescentes. O evento acontece de 19 a 29 de agosto, em formato online, com mostra de filmes, workshops, oficinas e live.

www.cinecaramelo.com.br Até 10 de junho, a inscrição é gratuita emou pela plataforma Festihome. Serão aceitos trabalhos cinematográficos - de todos os gêneros e formatos de curta-metragem, com a duração de até 30 minutos - concluídos a partir de 2018 e que não tenham sido exibidos comercialmente no Rio Grande do Sul no período anterior à data do festival.

Realizado ininterruptamente desde 2013 em Porto Alegre e Região Metropolitana com itinerâncias pelo interior do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, neste ano, o festival Cine Caramelo acontece exclusivamente pela internet. “Em 2021, o Cine Caramelo está pronto para o desafio de uma edição online transpondo ao ambiente digital toda a energia, vibração, entusiasmo e intensidade das suas memoráveis sessões e encontros físicos com centenas de crianças, jovens e adultos. Se por um lado o ambiente virtual sofre a perda da presença física, por outro ele expande as potencialidades de abrangência, atingindo públicos maiores e diversos, cobrindo realidades mais amplas”, explica Muriel Paraboni, produtor executivo do festival.

site oficial do evento Além da mostra com os 20 filmes selecionados (10 deles ganharão recursos de acessibilidade), a programação contará com a exibição de uma série voltada à primeira infância, oficinas de cartum e charge para crianças, workshops para adultos sobre produção audiovisual infantojuvenil e histórias em quadrinhos e ainda uma live lúdico-musical para fruição em família. Toda a programação terá transmissão gratuita pelo

A 7ª edição é viabilizada pelo edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas, realizado pela Fundação Marcopolo e Sedac/RS, com recursos da Lei Aldir Blanc.