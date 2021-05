'Jazz na Beira' traz Bossa 50 e Pedro Tagliani Quarteto neste fim de semana

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O Butiá - antiga fazenda à beira do Guaíba - tem atrações musicais neste fim de semana para o projeto Jazz na Beira. Neste sábado (15), Bossa 50 - formado por Chico Paixão (voz e violão), Everton Velasquez (baixo e vocais), Leonardo Boff (piano e voz) e Diego Silveira (bateria) - interpreta clássicos do gênero como Água de beber, Berimbau, Wave, Tarde em Itapoã, Samba pra Vinicius, Samba de Orly e Samba da Bênção.

No domingo (16), tem Pedro Tagliani Quarteto. Acompanhado de Nico Bueno (baixo), Luis Mauro Filho (teclados) e Cesar Audi (bateria), Tagliani apresenta composições próprias, com raízes na música brasileira e elementos do jazz universal.

Para este show, foi feita uma seleção com releituras de músicas compostas em diversas fases da sua carreira, desde o Grupo Raiz de Pedra, nos anos 1980, passando pelo período em que viveu na Europa, até músicas do seu novo álbum, Hemisférios . O guitarrista selecionou ainda algumas composições de Pat Metheny.