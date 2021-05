Mostra Tum Tum começa temporada da 8ª edição neste fim de semana

YouTube do Sesc-RS Facebook do Sesc Caxias do Sul A Mostra Tum Tum dá largada à sua 8ª edição neste sábado (15), com o espetáculo Vertigem, dos músicos Paola Kirst e Lorenzo Flach. A apresentação será online e gratuita, às 20h, com transmissão peloe pelo

No espetáculo, os artistas trazem a atmosfera de David Lynch convidando os espectadores a entrarem em um universo onírico, repleto de texturas visuais e sonoras. O álbum-filme foi gravado no estúdio Pedra Redonda para o projeto Mistura Fina, do Theatro São Pedro, em dezembro de 2020, e será apresentado no palco do Teatro do Sesc Caxias do Sul.

Resultado das experimentações sonoras que Paola e Lorenzo costumam fazer em seus shows juntos, Vertigem provoca uma mistura de sentimentos, sons e imagens que leva o público a uma outra realidade, permitindo uma fuga rápida do cotidiano pandêmico.

Realizada pela Tum Tum Produtora e pelo Sesc, a Mostra Tum Tum 8 ainda tem na programação mais seis espetáculos com apresentações até novembro, com recursos captados via Lei de Incentivo à Cultura (LIC) estadual, por meio do Pró-Cultura RS, e via LIC municipal.

Mostra Tum Tum 8