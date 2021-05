TVE tem final de semana de muita cultura

Estação Cultura está de volta à grade de programação da TVE a partir desta sexta-feira (14), às 21h. Com apresentação de Domício Grillo e produção de Janice Brasil e Elizabete Dala Lana, o programa destaca há 15 anos a produção cultural do Estado. A edição desta semana mostra o trabalho do Grupo Vocal Canta-Ventos durante a pandemia e o Grupo Neelic, de teatro, que está apresentando uma mostra online e gratuita.

Além disso, também nesta sexta-feira (14), o Ecodesafio vai ao ar às 21h30min. Em parceria com a Casa de Criação, o programa de 12 episódios traz a temática da sustentabilidade com ações de compensação ambiental de empreendimentos públicos e privados.

No final de semana, é exibida a 13ª edição da Festa Literária de Porto Alegre (FestiPoa). Às 16h de sábado (15), tem Laranjal e Tijuca: canções, sereias e coisa banho de mar, com Angélica Freitas e Letrux. Às 18h, Dedy Ricardo e Fernanda Oliveira conversam com Ana Maria Gonçalves. No domingo (16), às 17h, Escrevivendo um corpo no mundo, com Conceição Evaristo e Luedji Luna. Às 20h, Literatura, pão e poesia, com Criolo e Sérgio Vaz.