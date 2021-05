Fabrício Carpinejar faz série de lives em parceria com a Pucrs

A ideia é instigar o diálogo sobre virtudes do autoconhecimento e sobre alguns dos diferentes atributos que o ser humano é capaz de possuir. Os próximos quatro encontros mensais abordam ainda gentileza, humildade, paciência e confiança. Antes e durante as lives, o público poderá participar enviando perguntas e histórias pelo Instagram. Ao longo da série, o poeta também comentará relatos e responderá questões sobre os temas.

Carpinejar comenta que a motivação do projeto é trazer leveza e inspirar: “Dos sete pecados capitais, todos sabem de cor e salteado. E as virtudes essenciais para a convivência? Quais são elas? A série Arte da Vida vai explorar o que temos de inspirador, de construtivo. Lives para renovar o gosto pelas nossas qualidades, abordando um tema mensalmente. Das notícias, hoje só queremos as boas”.