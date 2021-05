Pâmela Amaro recebe convidadas na live 'No avesso do samba'

A atriz, cantora, musicista, arte-educadora e compositora porto-alegrense Pâmela Amaro promove mensalmente as lives de bate-papo No avesso do samba. Ela convida para a conversa mulheres que são lideranças e referências dentro do universo da música, em diversas áreas. como nas culturas populares, na produção musical, na pesquisa e na criação artística.

As participantes desta quinta-feira (13), às 21h, são Mestra Marcia Cunha e sua filha Luciana Carvalho, lideranças do Jongo Mistura da Raça (SP), para falar sobre a tradição do jongo, dança de louvação à ancestralidade africana.

Estes encontros online têm por objetivo enriquecer o processo criativo do disco Samba às avessas, primeiro álbum autoral da cantora e compositora, que tem patrocínio da Natura Musical, por meio da Lei Estadual de Incentivo (LIC).