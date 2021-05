Evento de três dias celebra a fundação do Estado de Israel

Entre esta quinta-feira (13) e sábado, uma parceria da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) com o Instituto Estadual de Cinema (Iecine) realiza atividades em comemoração à fundação do Estado de Israel. A celebração 3x Scliar ocorre sempre às 18h, através do Facebook da CCMQ. A programação especial destaca o legado de uma família judaica - os Scliar - na cultura do Rio Grande do Sul.

A secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araujo, e o vice-cônsul de Israel em São Paulo, Aviel Avraham, participam da abertura da programação. Serão três dias de aulas abertas com especialistas falando sobre obras dos artistas homenageados.

Nesta quinta-feira, o pesquisador Glênio Póvoas analisa a obra do fotógrafo Salomão Scliar. Amanhã, a historiadora da arte Paula Ramos apresenta a trajetória de Carlos Scliar, artista plástico que se alistou na Força Expedicionária Brasileira para combater o nazismo. No sábado, último dia do evento, a escritora Cíntia Moscovich palestra sobre a obra literária do escritor Moacyr Scliar.

O diretor do Iecine, Zeca Brito, observa os diferentes caminhos trilhados por três jovens da mesma família, mantendo em comum a visão crítica na sociedade e nas desigualdades presentes no campo, litoral e periferias das grandes cidades.

Beatriz Araujo destaca as contribuições de artistas e intelectuais de ascendência judaica à cultura brasileira: "Numa data de tal significado para o povo judeu, nossa homenagem se traduz em exaltar o legado de expoentes como os Scliar nas artes visuais, na fotografia, no cinema e na literatura".