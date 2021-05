'Globo Repórter' refaz viagem de D. Pedro II ocorrida há 140 anos

O Globo Repórter desta semana refaz a viagem do imperador D. Pedro II com a imperatriz Tereza Cristina para Minas Gerais, depois de 140 anos do fato histórico. Na edição que vai ao ar na sexta-feira (14), após exibição da novela Império, a equipe percorre de trem estradas esquecidas, contempla cachoeiras, atravessa rios a cavalo, aquedutos de pedra e praias de areia fina até chegar ao Santuário do Caraça, erguido no século XVIII e cercado pela natureza da região.

Trechos escritos por D. Pedro II no diário de viagem também farão parte do programa, intercaladas com imagens dos cenários que mais encantaram o imperador: canto das aves, diferentes espécies de flores e animais, plantas exclusivas da área e o enorme rosto que se forma nas montanhas e dá nome à Serra: Caraça.

“Fizemos plantão nas madrugadas para registrar o movimento do lobo, da anta e dos cachorros do mato no santuário. Os animais se alimentam na entrada da igreja, diante de todos. Gente do mundo inteiro vem conferir essa cena de perto”, conta a repórter Liliana Junger. “Fazer essa viagem num momento como o que vivemos atualmente é um respiro. Partimos em busca da natureza, de aventura, das cachoeiras. Da água do Caraça, mais oxigenada e, portanto, mais revigorante, onde o imperador gostava de se banhar. O lugar tem uma energia muito intensa, uma sensação de paz”, finaliza.