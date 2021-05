Mostra de Palhaçaria Cibernética oferece oficina de criação de vídeos

Estão abertas as inscrições para a oficina de criação de vídeos curta-metragem Curto-Circuito da Mostra de Palhaçaria Cibernética. Em tempos de pandemia, a atividade da Quimera Criações Artísticas nasce com o intuito de estimular a produção independente de conteúdo digital para artistas de diversos setores e outros públicos.

O encontro gratuito ocorre às 16h deste sábado (15), pela plataforma Zoom, com tradução em Libras e tem 1h30min de duração. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected]

Ministrada por Walter Diehl, a oficina trabalhará aspectos técnicos para a produção de vídeos curtos, com dicas, truques e informações sobre equipamentos, programas e a organização necessária para iniciar na área dos projetos audiovisuais. “O enfoque é a utilização de recursos acessíveis aos participantes, levando-se em conta o contexto de pandemia e a dificuldade de realizar produções complexas, mas também indica o uso de alguns recursos profissionais como referência”, destaca Diehl.

Designer visual, editor de vídeos e motion designer freelancer, Walter Diehl também atua como ator, performer e artista circense. Ele pesquisa o universo do clown desde 2005 e desenvolve o Palhaço Nenusko desde 2006, produzindo, mais recentemente, vídeos do seu clown para a internet.

A mostra tem sua estreia marcada para 24 de julho, com recursos da Lei Aldir Blanc. Durante nove dias, serão disponibilizados 20 vídeos de curta-metragem no Instagram e YouTube da Quimera, além de drops com curiosidades sobre a palhaçaria. O evento visa o fomento à pesquisa e à produção cultural de alguns dos mais influentes palhaços de diferentes gerações atuantes no Rio Grande do Sul e áreas de atuação: circo, teatro, arte de rua, hospital, mímica e dança.