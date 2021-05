Ospa apresenta obra de Stravinsky em espetáculo cênico-musical

O segundo evento da temporada 2021 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) será dedicado à obra A história do soldado, de Igor Stravinsky. O espetáculo cênico-musical será transmitido neste sábado (15), às 17h, gratuitamente pelo canal da orquestra no YouTube e pela plataforma online #CulturaEmCasa.

Em abril deste ano, completaram-se 50 anos da morte do compositor russo, um dos nomes mais influentes da música do século XX. O concerto deste sábado será executado por um grupo de sete músicos, além do maestro e do narrador. A obra alerta para os perigos da ganância ao contar a história de um soldado que vende a alma, simbolizada por um violino, ao diabo.

O concerto terá regência do maestro e diretor artístico da Ospa, Evandro Matté, e participação do músico e ator Hique Gomez, que irá interpretar três papéis: o narrador, o soldado e o diabo. Além disso, o próprio artista traduziu e adaptou a história aos dias de hoje, com referências aos Rolling Stones e à Uruguaiana.