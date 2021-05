Bate-papo no Farol Santander aborda o papel da arte no setor cultural

YouTube Acontece nesta terça-feira (11) a segunda edição do Ceia Talks, projeto que reúne artistas, criativos e empreendedores culturais para debater o atual cenário e buscar soluções para a retomada do setor cultural. Organizado pelo hub criativo Ceia (Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Arte) e pelo Farol Santander Porto Alegre, o encontro, que acontecerá às 19h30min, terá transmissão online e gratuita pelo, com o tema A arte como engrenagem na retomada do setor cultural.

O encontro, com mediação do jornalista cultural Roger Lerina, terá como convidados e debatedores o artista cearense Bruno Novelli, o fotógrafo paulista Vicente de Mello e o curador de arte e coordenador do Farol Santander de Porto Alegre André Severo.

A discussão vai girar em torno do impacto da arte na roda da economia e das cicatrizes deixadas pela pandemia no segmento cultural, assim como soluções para ajudar o setor e melhorar o cenário. Dados recentes do mapeamento da indústria criativa no Brasil, realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), dizem que o setor cultural injetou o equivalente a 2,6% do PIB do País em 2017. A geração de empregos também foi analisada na pesquisa, mostrando que a área empregou mais de 106.000 pessoas no ano do estudo.

“2021 é um ano de grandes desafios para o setor artístico brasileiro. Portanto, o debate é extremamente necessário para entender como artistas e o mercado podem atuar em conjunto para inovar e trabalhar na retomada do setor cultural. A arte não pode ficar em segundo ou terceiro plano, a arte gera empregos, renda e faz a roda girar”, destaca Thaís Carreires, do Ceia.