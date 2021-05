'#Provoca' recebe o músico Odair José nesta terça-feira

Odair José é o convidado desta terça-feira (11) no #Provoca. A entrevista, comandada por Marcelo Tas, vai ao ar na TV Cultura, às 22h. Nesta edição, o cantor e compositor fala sobre o seu estilo de música, censura e atual governo do Brasil. Além disso, ele ainda conta detalhes da canção Eu vou tirar você deste lugar.

No início de sua carreira, Odair fugiu para o Rio de Janeiro com um caderno e um violão embaixo do braço, achando que seria fácil. "Cheguei a dormir na rua por um tempo, depois fui morar em casa de estudante e comecei a tocar na noite. Para você pensar que três anos depois, eu estava gravando na maior gravadora do País, acho que eu sou um cara de sorte", conta o músico.

Sobre a censura, relembra o episódio em que foi até Brasília para defender uma canção chamada A primeira noite de um homem. Chegando lá, ouviu de Golbery do Couto e Silva que “me parece que o que está proibido aqui é a ideia, não tem como fazer nada”. O compositor acredita que, no cenário atual, o País está “descendo a ladeira”. Afirma que o Brasil está sendo mal administrado e que o brasileiro está se deixando manipular por interesses dos outros.