Elisa Casagrande e Quilombo Lemos lançam livro sobre história da família quilombola

Instagram da própria pesquisadora A pesquisadora Elisa Casagrande e a comunidade do Quilombo Lemos lançam, nesta quarta-feira (12), às 19h, o livro Aquilombe-se: memória, inclusão e territorialidade em Porto Alegre, que resgata a história da família Lemos e a importância dos Quilombos na formação da cidade. O evento acontecerá através de uma série de conversas com a Elisa, Sandro Lemos e Onir Araújo, advogado da Frente Quilombola, transmitidas pelo

A obra é fruto da pesquisa de mestrado da autora e foi viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc no edital de 2020. A história buscou verificar como os caminhos já percorridos poderiam contribuir no reconhecimento do Quilombo Lemos e como as narrativas de vida se entrelaçam durante o processo. Além disso, o livro também mostra o histórico de territorializações e desterritorializações em Porto Alegre e os fluxos do avanço urbano na Capital.

“A ideia sempre foi sobre ser uma ferramenta de recuperação de memórias da família e da relação com o território, e o projeto tem como foco gerar um retorno e um produto físico tanto para a comunidade quanto para a nossa cidade'', explica Elisa. Durante o período de pesquisas, ocorreu intensa convivência com a comunidade local, com o intuito de compreender a história, a cultura e os costumes dessa família.

O Quilombo Lemos fica na avenida Borges de Medeiros, próximo ao estádio Beira Rio, desde a década de 1960. Desde 2018, a Família Lemos busca seu reconhecimento em meio a uma batalha judicial contra o Asilo Padre Cacique.