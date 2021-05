'Mistura fina' apresenta primeiro álbum solo de Ronaldo Pereira

O saxofonista Ronaldo Pereira mostra, nesta quinta-feira (13), a partir das 18h30min, seu primeiro álbum solo em sua participação no projeto Mistura Fina. Intitulado Flower of life, a obra, composta durante o inverno, expõe a pesquisa musical do compositor no cotidiano frenético e caótico da vida urbana, trazendo as energias e a densidade da “selva de pedras” e “a busca do encontro ao Eu por meio de um mergulho nas águas profundas do som e suas infinitas possibilidades”.

O álbum, com inspirações estéticas no jazz avant garde, free jazz e hard bop, se aprofunda no uso sistemático de padrões cíclicos melódicos e traz referências históricas no uso do vocabulário escolhido. Flower of life é composto por nove faixas, sendo oito delas inéditas, além do single homônimo que será lançado previamente e que tem participação especial do percussionista gaúcho Júlio Falavigna.

Facebook Nesta apresentação para o Mistura Fina, transmitida pelo, Ronaldo se apresenta com seu quarteto de jazz, acompanhado de Ras Vicente (piano), Rodrigo Arnold (contrabaixo) e Martin Estevez (bateria). O evento, que está na sua terceira edição, exibe a pluralidade da produção musical que se destaca no cenário nacional. Desde abril de 2020, a iniciativa busca se reinventar em formato virtual através das redes sociais.

O projeto conta, desde a primeira edição, com serviço de mediação audiodescrita realizada pela Ovni Acessibilidade Universal.