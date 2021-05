'No limite' estreia nesta terça-feira na Globo

Estreia nesta terça-feira (11), após a exibição da novela Império, o reality No Limite, em versão repaginada e multiplataforma. Com apresentação de André Marques e direção de LP Simonetti e Angélica Campos, o programa está cheio de surpresas e provas desafiadoras, além do prêmio de R$ 500 mil em jogo.

As primeiras imagens dos participantes da nova edição, composta apenas de ex-BBBs, foram exibidas durante a final do Big Brother Brasil 2021. Na sequência da coroação da campeã Juliette , a Globo transmitiu uma apresentação especial com depoimentos do apresentador e dos diretores do novo reality. Uma grande chamada também foi exibida durante o Fantástico.

A tradicional Prova da Comida é um dos desafios já confirmados. Os 16 participantes precisarão de muita força, resistência e coragem para chegarem até a grande final - além de ter que aprender a render bem em equipe, já que serão separados em dois grupos. Durante o confinamento, alguns deles contaram um pouco sobre as expectativas para a participação.

O representante do BBB 21 é Arcrebiano Araújo (conhecido como Bil), educador físico de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele tem 29 anos e trabalha como modelo e instrutor de crossfit. Bil marcou sua participação na casa também pelo seu envolvimento com Karol Conká. André Martinelli, o "Príncipe" do BBB 13, mostrou ser um forte competidor em provas de resistência.

Gui Napolitano, galã da edição de 2020, que teve um envolvimento amoroso com a cantora Gabi Martins no Big Brother, acredita que seu ponto forte no jogo será sua grande competitividade. "Podem esperar muita luta, muita entrega e força de vontade, vou querer ganhar a qualquer custo e vou encarar cada prova como se fosse a última”, conta o paulista de 29 anos.

Outro nome do ano passado é o surfista Lucas Chumbo, primeiro eliminado da edição de 2020. Ele conquistou o torneio das ondas gigantes de Nazaré pouco depois de deixar o reality. Atualmente, Chumbo tem 25 anos e, entre as viagens e competições do esporte, se divide entre a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde nasceu, e Portugal.

A ex-sister Elana, do BBB 19, espera não cometer os mesmos erros que resultaram na sua saída do outro reality. "Na casa, eu pequei por não expressar mais a minha opinião e espero não pecar por isso novamente”, explica a piauiense. Ariadna, que participou do programa em 2011, quer mostrar mais da sua personalidade, algo que não conseguiu fazer na sua rápida passagem pela casa mais vigiada do Brasil.

Carol Peixinho, terceiro lugar no BBB 19, é publicitária, empresária e digital influencer. A soteropolitana de 36 anos é apaixonada por atividade física.

Paula Amorim, ex-jogadora de vôlei, terminou o BBB18 em quarto lugar e durante sua passagem pelo reality, a mineira engatou um romance com o brother Breno, com quem é casada atualmente. Paula tem 32 anos e trabalha como influenciadora digital e empresária.

O paulistano Marco Aurelio Viegas, também do BBB18, resistiu por mais de 24 horas em uma das provas e foi o 11º eliminado de sua edição. Atualmente, o músico de 36 anos usa suas redes sociais para divulgar seu trabalho como cantor.

O reality de 2018 tem muitos representantes no programa. Ainda estão relacionados a personal trainer catarinense Jessica Müller, o sexólogo Mahmoud Baydon, o ator e cantor Kaysar Dadour e a campeã Gleici Damasceno. Vice-campeão, o refugiado sírio de 31 anos marcou a história do BBB como finalista da prova de resistência mais longa de todas as edições: quase 43 horas sem dormir, sem comer e sem ir ao banheiro.

A ex-sister Angélica Ramos, participante do BBB15, foi a quinta eliminada da sua edição e marcou sua passagem no programa por não levar desaforo para casa. Atualmente, a paulistana de Embu das Artes, de 39 anos, mora na Bélgica e trabalha como influenciadora digital, modelo e atriz.

A ex-BBB Ariadna é mais um dos nomes confirmados. A sister participou da 11a edição do 'Big Brother Brasil' e foi eliminada na primeira semana. Ariadna chegou a participar de uma casa de vidro para tentar uma repescagem, mas o público escolheu o brother Mau Mau. A carioca de 36 anos atualmente se divide entre o Rio de Janeiro e Itália e trabalha como digital influencer.

Uma das grandes protagonistas do BBB7, Iris Stefanelli ficou marcada por fazer parte de um triângulo amoroso na casa. Após o reality, Iris chegou a trabalhar como repórter, foi apresentadora e atualmente, com 41 anos, é empresária, digital influencer e possui uma marca de roupas.

O participante mais antigo é o lutador Marcelo Zulu, que foi considerado pelo público um dos “vilões” do BBB4. O ex-BBB chegou a defender a seleção brasileira de luta livre entre 2000 e 2014. Atualmente, o carioca de 40 anos é treinador de atletas do UFC.

Para o diretor LP Simonetti, o histórico dos participantes com reality shows não irá facilitar em nada: "No BBB, eles viveram em uma casa que é moderna e luxuosa, tinham camas para dormir, água quente e, até mesmo na xepa, comida à disposição. Agora eles não terão mais nenhum conforto. Não vai ser fácil conviver nessas condições. A única vantagem é que eles já conhecem a regra básica: toda semana uma pessoa vai sair e, no final, só teremos um grande campeão".