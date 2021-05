Arthur Lira participa do programa 'Sem Censura' desta semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é o convidado do Sem Censura nesta segunda-feira (10), às 21h30min. Apresentado pela jornalista Marina Machado, o programa, que vai ao ar pela TV Brasil, aborda nesta edição temáticas relacionadas ao parlamento brasileiro, o trabalho de coordenação da maior casa do Congresso Nacional, os bastidores e as negociações entre o Governo Federal e as propostas de líderes partidários.