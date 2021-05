Novo episódio de série sobre vida de Ayrton Senna vai ao ar neste domingo

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O seriado Ayrton – Retratos e memórias tem mais um episódio inédito exibido neste domingo (9), na TV Brasil, às 10h30min. Durante o documentário O maior duelo, a atração que revela bastidores da vida do piloto de Fórmula 1 destaca a rivalidade entre Senna e Alain Prost.

Os dois eram companheiros de equipe (McLaren), mas disputavam obstinadamente o prêmio de melhor da temporada. Ao longo do tempo, a concorrência com Prost fica cada vez mais acirrada e Ayrton demonstra não ter limites quando o assunto é competição.

O documentário de domingo mostra que a rivalidade entre os pilotos foi considerada uma das maiores da Fórmula 1. Na busca pela superação, Senna teve que enfrentar algumas situações complicadas.

Grandes disputas foram protagonizadas pelos dois, com diversos duelos em diferentes momentos de suas carreiras. O auge destes confrontos se deu nas temporadas de 1988, 1989 e 1990, anos em que os pilotos se encontraram durante corridas decisivas no Grande Prêmio do Japão.

Na atração exibida pela emissora pública, pilotos e ex-pilotos, correspondentes internacionais, colegas de Senna, artistas e personalidades guiam o espectador pela trajetória de Ayrton, com destaque para os aspectos de sua vida fora das pistas. A série Ayrton – Retratos e memórias reúne mais de 60 entrevistas inéditas e é ilustrada pelo imenso acervo do fotógrafo Keith Sutton, estimado em quatro milhões de fotogramas da Fórmula 1.

Sutton acompanhou o piloto brasileiro desde o início de sua carreira na Fórmula Ford até o acidente em San Marino, em 1994. O arquivo é enriquecido ainda por imagens em alta resolução gravadas nos históricos circuitos de Silverstone, Interlagos, Suzuka, Imola e Donington Park, além de reportagens sobre Senna feitas por emissoras de televisão.