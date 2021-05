Percurso artístico de Iole de Freitas em palestra gratuita online

A artista plástica mineira Iole de Freitas e o curador João Bandeira se reúnem virtualmente em palestra gratuita transmitida ao vivo nesta terça-feira (11), às 19h, pelo canal de YouTube do Instituto Ling . Eles falam sobre a exposição Decupagem, que está em cartaz na instituição (João Caetano, 440), até 29 de maio.

No site www.institutoling.org.br , o público pode baixar o catálogo digital da mostra e agendar uma visita presencial gratuita à instituição.

A mostra cronológica reúne 29 obras e 90 documentos que refazem o percurso artístico de Iole em mais de 40 anos de atuação. A galeria contempla desde os primeiros trabalhos da mineira, criados na década de 1970 em Super 8; passando pelas investigações do espaço real, que buscavam a integração das obras com o ambiente arquitetônico na década de 1980; e pelas produções mais recentes, em estrutura de aço inox recortado. Há ainda esculturas em diversos outros materiais, como fio de cobre e latão, além de fotografias, maquetes e desenhos.

A exposição itinerante estreou em 2018 no Instituto de Arte Contemporânea de São Paulo, o IAC, e ocupou também a Casa Firjan, no Rio de Janeiro, em 2019. Em Porto Alegre, foram incluídas três novas obras, sendo uma delas inédita, criada no início de 2020, em aço inox com pintura artesanal, especialmente para ocupar a galeria do Instituto Ling.

João Bandeira foi coordenador de Artes Visuais do Centro Maria Antonia da USP, em São Paulo (2005 a 2016), e atualmente dirige o Espaço das Artes da ECA-USP. Escreveu textos para exposições de artistas como Waltercio Caldas, Regina Silveira, Jac Leirner, David Batchelor e Terry Winters e curou mostras de, entre outros, Evgen Bavcar (Itaú Cultural, 2003), Cildo Meireles, Nuno Ramos (Maria Antonia, 2012), Lina Bo Bardi (Sesc Pompeia, 2014), Décio Pignatari (Galeria Millan, 2017), Geraldo de Barros, Rubens Gerchman e Antonio Dias (Sesc Pinheiros, 2018).