Programa 'Raízes' destaca trajetória de artista plástica e bonequeira

O vídeo aborda a trajetória de Seli Maurício, artista plástica e bonequeira nascida em Morro Redondo. Ela vive em Pelotas há mais de 50 anos. Uma de suas maiores e mais reconhecidas obras é a Via Sacra da Igreja da Luz, feita em 1977, na técnica entalhe em madeira. É pioneira no teatro de bonecos profissional em Pelotas, tendo fundado o grupo Trio Pilha de teatro de bonecos, o primeiro a participar do Festival Internacional de Teatro de Bonecos de Canela.

Em 1991, Seli criou o espaço Praça da Paz, que conta com o trabalho paisagístico da artista na praia do Laranjal e recentemente deu luz a uma nova série de desenhos, com o tema Mulheres Guerreiras / Luzes da África. Ela atua entre o erudito e o popular e entre o sagrado e o profano. Muitas vezes, é incompreendida por onde circula.

Após a exibição do documentário, acontecerá um diálogo sobre o impacto social do trabalho da artista entre a própria Seli, a atriz Elisa Lucas e o pesquisador teatral Luvel Garcia Leyva, com mediação de Viviane Juguero, idealizadora do projeto. Contemplado pela Lei Aldir Blanc, o projeto apresenta entrevistas virtuais e gratuitas com artistas que desenvolvem um olhar reflexivo e científico sobre a relação entre seu fazer artístico e a sociedade.

Os próximos encontros são no dia 18, com Zé da Terreira, conversando com Richard Serraria e Amir Haddad; e no dia 25, com Irene Santos debatendo memórias fotográficas de negros de alma preta com Dedy Ricardo e Alexandra Dumas.