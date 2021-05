Livro sobre rendas terá tiragem extra gratuita de 200 exemplares

Lançado pela pesquisadora e designer têxtil Vera Felippi em abril, através de projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, e rapidamente esgotado, o livro Decifrando rendas: processos, técnicas e história terá uma tiragem extra de 200 exemplares, atendendo à demanda de público.

Para receber o livro gratuitamente, os leitores devem preencher o formulário de interesse, via link que será disponibilizado nesta segunda-feira (10) na bio do perfil no Instagram @diving_into_textiles . A distribuição seguirá a ordem de inscrição, até alcançar a quantidade da nova remessa de títulos impressos.

Fruto de uma década de pesquisas acadêmicas da autora, a obra aborda a história e os processos manuais e industriais de produção de rendas, para valorizar, inspirar e estimular a salvaguarda do patrimônio têxtil. Vera Felippi é doutora em Design e tem mais de 20 anos de atuação prática como designer têxtil na criação e na produção de tecidos, incluindo rendas.

A primeira tiragem da publicação foi de 900 unidades, número que foi estipulado a partir do levantamento realizado sobre instituições e pessoas interessadas. No entanto, desde o término da disponibilização do primeiro formulário, a autora tem recebido diversas mensagens perguntando sobre o acesso ao livro.

Além da crescente demanda de público, o fator que impulsionou a nova impressão de exemplares foi o prolongamento da execução de projetos que foram contemplados pelo Edital Lei Aldir Blanc da Secretaria da Cultura no RS, na categoria Produções Culturais e Artísticas, viabilizado por meio do financiamento da Lei nº 14.017/2020.

De acordo com a Carolina Grippa, gestora da proposta, "a prorrogação dos projetos financiados pela Lei Aldir Blanc foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 26 de abril, dando a possibilidade de projetos, como o nosso, continuarem seus trabalhos por mais 60 dias. Isso nos concedeu tempo para realizar uma reorganização da verba final do projeto e disponibilizar gratuitamente mais livros, já que não imaginávamos a grande procura que ocorreu pela publicação”.

Tendo em vista a falta de bibliografia no Brasil que aprofunde o tema, Decifrando rendas busca contribuir em diversas áreas do conhecimento, tais como: história, museologia, design, artes, antropologia e moda. O projeto também envolveu conteúdo multimídia na internet (Instagram, Facebook e YouTube), com postagens semanais, registros em vídeo e fotografia sobre as principais técnicas, além de depoimentos de artesãs do Rio Grande do Sul e outros estados que seguem levando adiante a tradição de fazer rendas.