Biblioteca Pública do Estado doa kits de livros nesta semana

A partir desta segunda-feira (10), o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Rio Grande do Sul, coordenado pela Biblioteca Pública do Estado (BPE), instituição da Sedac, distribui kits com livros para as bibliotecas públicas municipais e comunitárias gaúchas cadastradas no seu banco de dados. As obras foram recebidas através da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) ou são provenientes de doações de autores e de editoras.

Interessados em receber os kits devem entrar em contato por e-mail ( [email protected] ) ou telefone - (51) 32251124 e 98594-9135 (WhatsApp) - para agendar a retirada dos livros no prédio da BPE (Riachuelo, 1.190). É necessário apresentar um ofício da instituição solicitando a doação das obras para a biblioteca cadastrada.

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do RS funciona no prédio da BPE (na Riachuelo, esquina com General Câmara, no Centro Histórico de Porto Alegre), e é coordenado pela bibliotecária e diretora da instituição, Morganah Marcon.