Artista gaúcha Carla Barth vai ilustrar sacolas de aniversário da Cornershop

A muralista, ilustradora e designer de estampa gaúcha Carla Barth foi convidada para ilustrar as sacolas da ação de comemoração de um ano do aplicativo Cornershop by Uber, pelo intermédio da Ponte Cultural, com a qual a artista já tinha feito parceria em 2008, participando do Arte Core.

Criada por Marco André Schwarzstein, a empresa Ponte Cultural já trabalhou com mais de 100 artistas e personagens da cultura urbana brasileira apresentando novas ideias para a criação de produtos, serviços e maneiras de comunicar. O seu propósito é estabelecer uma ponte importante entre o mercado e a arte urbana e contemporânea. Entre os principais clientes, estão a rede hoteleira internacional Selina, com curadoria visual de seis unidades; a multinacional IDB (Iniciativas e Desenvolvimento Imobiliário do Brasil); BR Malls; Vans Brasil e um contrato com a agência de marketing Effect Sport para a execução da 1ª edição brasileira da Street League Skateboarding, maior liga de skateboard do mundo.

Carla Barth também foi uma das três brasileiras convidadas pela Nike a ilustrar a campanha internacional 17 Days of Awesome; assinou a arte da loja conceito da Riachuelo, em Porto Alegre; foi responsável pelas artes de duas coleções de tênis e bolsas para a marca Puro Zapatillas (Argentina) e foi finalista do concurso internacional de ilustração Ink 01 International Illustration Rally, na Espanha.