Cidade Cinematográfica de Três Passos promove cineclube virtual

Até 14 de julho, a quarta edição do projeto Cidade Cinematográfica de Três Passos promove um Cineclube Virtual, com sessões semanais de dez filmes (do Rio Grande do Sul e de outros estados). Haverá também debates regulares organizados entre a comunidade regional e a equipe das produções e ainda oficinas para estudantes, professores e interessados.

Toda sexta-feira, um novo filme será enviado através de um link de acesso, mediante cadastro prévio ( neste link ). Os debates acontecem nas quartas-feiras, às 20h, na plataforma Google Meet. Nesta sexta-feira (7), "entra em cartaz" Corpo elétrico (2017), de Marcelo Caetano, que fica disponível até quarta-feira (12). Auto de Resistência (2018), de Natasha Neri e Lula Carvalho, poderá ser assistido de 14 a 19 de maio. O clássico de Odilon Lopez, Um é pouco, dois é bom, será o foco entre 21 e 26 de maio. Os próximos títulos serão anunciados na sequência.

Henrique Lahude, um dos idealizadores do projeto, destaca: "De forma remota, conectados em linha e seguros desde nossas casas, vamos experimentar uma outra maneira de ver, pensar e fazer cinema. Também acreditamos, e torcemos, que este ano seja apenas uma edição 'especial' e que em breve possamos ser novamente acolhidos pelo Cine Teatro Globo e estarmos presentes no Festival de Cinema de Três Passos".

Nesta terça-feira (11), às 10h, ocorre a mesa oficial de lançamento Cinema e Educação: da borda ao centro, com a participação dos projetos Programa de Alfabetização Audiovisual (Porto Alegre), Cine Joven Comunitario (Misiones - Argentina), Vídeo Entre Linhas (Frederico Westphalen) e Cidade Cinematográfica (Três Passos), com transmissão pelo Facebook e YouTube.