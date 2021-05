Fernando Bezerra Coelho é o convidado desta segunda-feira no 'Roda Viva'

O programa Roda Viva entrevista, nesta segunda-feira (10), o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado. A edição, que vai ao ar ao vivo às 22h na TV Cultura, terá apresentação de Vera Magalhães.

Bezerra, que já foi contra a instalação da CPI da Covid, tornou-se um dos responsáveis pela coordenação estratégica de enfrentamento das investigações, que podem resultar em processos contra integrantes do governo de Jair Bolsonaro. Antes de dar início aos trabalhos da comissão, o senador também criticou o ministro do STF Luís Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI para apurar as possíveis omissões do governo durante o enfrentamento da pandemia.

Ex-ministro de Integração Nacional no governo de Dilma Rousseff, Fernando Bezerra Coelho também foi apoiador do governo do ex-presidente Michel Temer, no qual seu filho, Fernando Coelho Filho, foi ministro das Minas e Energia.