Festa online 'Quarentenália' comemora seu primeiro aniversário

Criada no início da pandemia como forma de resistência cultural, a festa online Quarentenália celebra seu primeiro aniversário neste sábado (8), a partir das 20h. Os festejos de um ano de atuação contam com atrações especiais: show da cantora Valéria Barcellos e performance do coletivo artístico Criação Kamikaze. Integram a produção e o line-up os DJs Joelma Terto, ricktocadisco, Lucas Pitta e Manoel Canepa, além da produtora e hostess Graci Lianx.

Valéria Barcellos é cantora, atriz, DJ, intérprete, aspirante a fotógrafa, "artevista" e milituda. Ela é a vontade humana de dar vez e voz a mulheres pretas e trans. Ela se apresenta acompanhada do multiartista Rafael Erê, no violão, fazendo um repertório de música brasileira.

Já o Coletivo Criação Kamikaze nasceu na quarentena como uma metodologia de criação desenvolvida a distância e também comemora seu 1º ano no dia 8 de maio com uma programação que conta com mostra de vídeos, debate e encerra na nossa pista do Zoom, com performance inédita.

Para participar da Festa de 1 ano da Quarentenália - Música e afeto na rede, basta acessar a sala do Zoom pelo link www.radiocafune.com.br e fazer login com sua conta pessoal. Com entrada gratuita, o público pode contribuir voluntariamente com qualquer valor através do PIX [email protected] . Todo valor arrecadado é convertido no pagamento de cachês simbólicos dos profissionais, impossibilitados de realizar festas presenciais e ainda sem previsão de retorno. “Essa foi a forma que encontramos de seguir produzindo, de proporcionar encontros e de aproximar as pessoas, mesmo virtualmente, durante a pandemia”, diz a produtora Graci Lianx.

Inicialmente focada em música brasileira, a “Nália”, como é chamada carinhosamente pelos frequentadores, é produzida em Porto Alegre, mas tem atraído público de outros lugares. “Desde fevereiro, passamos a ocupar a grade de programação da Rádio Cafuné, uma experiência audiovisual no Zoom que funciona 24h e que tem uma proposta de levar música e entretenimento gratuito para as pessoas que estão cumprindo o isolamento”, conta a DJ e produtora Joelma Terto.

A cada edição mensal, a festa recebe uma atração artística ou DJ convidado, que se apresenta diretamente da sua casa, fortalecendo seus trabalhos e promovendo um intercâmbio cultural. Passaram pela pista virtual da Quarentenália os cantores Valéria Barcellos, Pâmela Amaro e Neto, as artistas Fabielly Klimberg e Martina Fröhlich, além dos DJs Gê Powers, DJ Kafu e Malik (todos de Porto Alegre), DJ Werson (BA), DJ Yve (SP) e Odara Kadiegi (DF).