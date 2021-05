Brincante Thiago Di Luca faz show com diversão para famílias

Neste sábado (8), o Centro Histórico-Cultural (CHC) da Santa Casa transmite a live Musicalizando em casa, com o brincante Thiago Di Luca (foto), do espetáculo infantil Cantos de Linho, de Lã. Na atividade, adultos e crianças serão convidados pelo compositor e educador musical, com mais de 10 anos de experiência na área, a brincar através da música, a partir de canções, brincadeiras, danças e jogos musicais. Será um encontro cheio de diversão e surpresas, com sorteio de brindes e a participação das famílias ao vivo junto com o artista.

A transmissão online gratuita será às 10h, pelo canal do YouTube do CHC Santa Casa. O evento virtual integra o CHConectaKids, projeto centro cultural desenvolvido durante a pandemia para proporcionar atividades culturais aos pequenos.

Em 2018, Di Luca lançou seu primeiro CD-livro destinado ao público infantil, Trangalhadanças - músicas e brincadeiras para crianças, e, em 2019, o jogo musical Musicards. Está em fase de produção um novo livro, O dia de Lá Lá Lá.

O compositor tem seu trabalho de produção musical voltado para as crianças, com o espetáculo Cantos de Linho, de Lã, indicado ao prêmio Açorianos de teatro, na categoria Espetáculo Revelação 2015, baseado na obra do premiado escritor gaúcho Dilan Camargo (indicado ao prêmio Jabuti 2015). O brincante ainda recebeu o prêmio Açorianos de Dança 2015, na categoria Melhor Trilha Sonora, com o espetáculo de dança Normótico, em parceria como grupo My House, de Porto Alegre.