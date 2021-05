Concertos Zaffari homenageia mães em evento online no domingo à noite

YouTube Facebook Acontece neste domingo (9), às 18h, o evento Concertos comunitários Zaffari - Dia das Mães. A tradicional apresentação gaúcha será em formato online, com transmissão gratuita nos canais dodo Grupo Zaffari. As gravações do espetáculo no Teatro Bourbon Country seguem os protocolos de segurança.

Nesta edição, os telespectadores irão acompanhar a Orquestra Theatro São Pedro com apresentação da jornalista Tânia Carvalho. A regência fica por conta do maestro Evandro Matté, que faz direção artística dos concertos desde 2014. A soprano Carmen Monarcha, considerada uma das principais representantes do estilo crossover no Brasil, faz participação no evento deste ano.

Os Concertos comunitários, patrocinados pelo Grupo Zaffari desde 1987, levam a música de forma gratuita até as comunidades do Estado. A iniciativa foca na visão de que a arte dos grandes mestres da música erudita e popular têm enorme apelo sobre as pessoas.