Ospa anuncia abertura da temporada artística 2021 pelo YouTube

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) retoma suas atividades e anuncia abertura da temporada artística de 2021 neste sábado (8). Em razão da pandemia, os primeiros concertos acontecerão com um número reduzido de instrumentistas presentes no local. A transmissão será através do, todos os sábados, a partir das 17h.