Shopping João Pessoa recebe mostra temática para Dia das Mães

Na semana do Dia das Mães, para homenagear o amor maternal, o Shopping João Pessoa recebe a exposição do fotógrafo Emerson Vieira, formada por 13 imagens com a temática da família. Até 15 de maio, a mostra pode ser visitada em frente à Praça de Alimentação, no terceiro piso do shopping (localizado na avenida João Pessoa, 1.831), de segunda-feira a sábado, das 9h às 20h, e no domingo, das 10h às 20h.

Vieira trabalha em dupla com a a esposa, Aline, realizando ensaios externos e no seu estúdio em Cachoeirinha. Os outros trabalhos dos profissionais podem ser conferidos no perfil do Instagram @emersonvieira_estudio.