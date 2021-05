Circo virtual por 12 horas neste domingo de Dia das Mães

Acontece, neste domingo (9), a primeira edição do Festival 12 horas no Circo fazendo arte, com mais de 79 apresentações gratuitas para comemorar o Dia das Mães. O evento é comandado pela pedagoga e profissional da arte mágica Lúcia Gomes, e acontece de forma totalmente online.

Realizado com recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc, o festival reúne mais de 90 artistas e profissionais do circo, como ventríloquos, mágicos e palhaços. Em função da pandemia, todas as apresentações acontecem de forma separada dentro do picadeiro.

Entre os destaques do evento, estão o espetáculo de tango, com performance de Lúcia Gomes e Fernando Campani, e o famoso número do Globo da Morte, que desta vez conta também com um número de mágica de escapismo. Lúcia afirma que a apresentação do Globo será levada ao Guinness Book e deve ser reconhecida.

A atividade prevê 12 horas ininterruptas de performances, começando às 12h, com três blocos de apresentações (das 12h às 16h, das 16h às 20h e das 20h à 0h). O evento pode ser acessado através da página do Facebook do Festival 12 horas no Circo fazendo arte.

Cronograma, artistas e horários das apresentações