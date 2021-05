Projeto discute personagens femininas do cinema e literatura norte-americana

O Instituto Cultural lança curso EstrElas sobre personagens femininas do cinema e literatura norte-americana. As aulas, que acontecerão a partir desta quinta-feira (6) de maneira remota, têm como objetivo provocar discussões a respeito da temática e gerar reflexões sobre a natureza dessas personagens, com suas cargas simbólicas, formas de recepção e de interlocução.

Destinado principalmente para professores e alunos das áreas de literatura, cinema, psicologia e psicanálise, serão 11 encontros semanais de 1h30min (quintas-feiras, às 19h30min). O primeiro será dedicado ao estudo de Conseula Catullo, de O animal agonizante. As demais aulas também irão abordar personagens como Betty Boop, as personagens de Edgar Allan Poe, as damas da família Corleone, personagem Celie, do filme A Cor Púrpura, além das novas heroínas do cinema de ação, como Katniss Everdeen (de Jogos Vorazes), a Imperatriz Furiosa e Capitã Marvel.