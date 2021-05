Série sobre escravidão no País estreia na HBO

Estreia nesta terça-feira (4), às 21h, na HBO e HBO GO, a série documental Escravidão - século XXI. Com direção de Bruno Barreto, a obra aborda em cinco episódios a escravidão contemporânea no Brasil, examinando as condições que caracterizam esse tipo de trabalho. Passados mais de 130 anos da abolição da escravatura no País, novos casos ainda são descobertos e denunciados constantemente no território nacional.

A série, que é resultado de uma coprodução da HBO Latin America Originals com a Filmes do Equador, traz temáticas como Cultura da Escravidão, a Escravidão Rural, a Dinâmica da Escravidão, a Escravidão Globalizada e o Sexo e a Escravidão nos episódios semanas com uma hora de duração. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o diplomata e ex-ministro Celso Amorim e o jornalista Leonardo Sakamoto fazem participações na obra.

O roteiro é de Klester Cavalcanti, e a direção dos episódios é assinada por Bruno Barreto e Marcelo Santiago. Na produção, Eduardo Zaca, Patricia Carvalho, Rafaella Giannini e Roberto Rios, pela HBO Latin America Originals, e Lucy Barreto, Luiz Carlos Barreto e Paula Barreto, da Filmes do Equador.