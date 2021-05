Lei Aldir Blanc financia projeto que conta histórias através da formação em costura

Acontece nesta terça-feira (4), às 19h, a live de lançamento das inscrições online para o projeto Panô de Histórias Ujamaa, da produtora cultural e pedagoga Tainã Rosa, contemplado pela Lei Aldir Blanc (no edital Criação e Formação – Diversidade das Culturas, realizado pela Sedac em parceria com a Fundação Marcopolo). A iniciativa dará formação gratuita para 100 mulheres de bairros periféricos de Alvorada aprenderem a costura de bonecas negras ou bonecos negros de pano, inspirados em histórias contadas por dois contadores de histórias locais.

O objetivo é desenvolver a prática artesã para geração de renda e movimentação da economia criativa local. Um kit de costura será ofertado às participantes. A transmissão, que será pelo Instagram (@tainaproducaocultural) e na página Tainã Rosa Inventadeira no Facebook , contará com tradução simultânea em Libras. As inscrições vão até 18 de maio.