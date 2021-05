Goethe-Institut terá intervenções urbanas sobre o meio ambiente

O Goethe-Institut Porto Alegre inaugurou a primeira intervenção artística em 2021 no muro da fachada do prédio (24 de Outubro, 112). De autoria de Wagner Mello, a obra A cura é a revolução em si propõe o entendimento de unificação das essências que existem nos elementos da natureza, em cada ser, na coletividade, no diálogo com e entre os corpos. “É uma celebração da existência do todo, como pode e deveria ser”, pontua o artista.

Pintado com tinta acrílica em tons preto e branco, o mural pode ser visto no local até meados de julho - data de encerramento da intervenção divulgada nas redes sociais e canais do Goethe. Com o trabalho de Mello, o instituto dá continuidade às ações de muralismo iniciadas em maio de 2018 na sua fachada.

Neste ano, o Meio Ambiente é o tema guarda-chuva que serve como ponto de partida para as propostas gráficas. A partir da temática, cada artista tem a liberdade para desenvolver diferentes propostas gráficas e narrativas.