Formas e luzes podem ser contempladas no Espaço Cultural Correios

A exposição Naves poéticas, do arquiteto, artista visual e curador Fábio André Rheinheimer, reabriu, na semana passada, para receber o público no Espaço Cultural Correios (Sete de Setembro, 1.020 - térreo do Memorial do RS, na Praça da Alfândega). O local havia sido fechado, em função do agravamento da pandemia, logo após a inauguração da mostra.