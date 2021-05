Festival de stand-up inicia sua primeira edição pelo Interior do RS

Começa nesta quarta-feira (5) a primeira edição do Comédia na Estrada - Missão 290, festival itinerante de comédia que tem como objetivo difundir e divulgar a arte do stand-up pelo Rio Grande do Sul. Como o próprio nome sugere, o festival irá promover apresentações de comediantes por cidades que fazem parte da BR 290, como Uruguaiana, Alegrete, Rosário do Sul, São Gabriel e Porto Alegre. Além das performances, que acontecem até o dia 15 deste mês, a programação também contará com oficinas.

O projeto, contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc 14.017/2020, tem elenco formado em sua maioria por mulheres negras (60%), LGBTQIA (20%) e imigrantes (10%). Seu objetivo é levar esse formato de comédia ao interior e valorizar suas produções artísticas. O stand-up tem origem em bares e pequenos pubs estadunidenses, e era usado como introdução aos shows musicais que eram a atração da noite. Com o tempo, os comediantes ganharam força e passaram a ocupar o espaço de atração principal.

No Brasil, o Stand-up Comedy começou a se fortalecer no final da década de 1990 em bares e teatros de São Paulo e Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul esse movimento é bem mais recente, mas igualmente forte, com dois bares focados em apresentações de comédia na região metropolitana - Canoas e Porto Alegre. Por conta disso, seis comediantes da Capital foram convidados para integrar o elenco do festival e circular pelo Interior. O intuito é estimular o trabalho de artistas locais que não tenham espaço nem oportunidade para isso.

formulário de inscrição Instagram Em função da pandemia, as oficinas serão gratuitas e realizadas através de uma plataforma virtual. Os interessados devem preencher umpara que as datas sejam organizadas. As apresentações acontecerão de acordo às regras vigentes de distanciamento controlado e aos protocolos de retomada do setor, sendo gravadas e transmitidas pela internet, no perfil doem um modelo híbrido.

O festival, que acontece entre os dias 5 e 15 de maio, seguirá o seguinte itinerário:

- São Gabriel: 05/05 – Na Brasa Burger (Gen. Mallet, 674 – Centro) – 20h;

- Rosário do Sul: – 06/05 – Pizzaria O Pedaço da Pizza (Rua João Brasil, 1.297 – Centro) – 20h;

- Alegrete:– 07/05 – UK Pizza Burger (Assis Brasil, 983 – Cidade Alta) – 21h;

- Uruguaiana: 08/05 – Vivenda das Artes (Gen. Câmara, 1.403 – Centro) – 20h;

- Porto Alegre: 15/05 – Casa de Espetáculos (Visconde do Rio Branco, 691 – Moinhos de Vento) – 20h.

Em São Gabriel, Rosário do Sul e Alegrete, o valor do ingresso é couvert artístico espontâneo (valor revertido para causas sociais da cidade). Em Porto Alegre e Uruguaiana, é solicitada doação de alimentos.