'Tela quente' exibe primeiro episódio da série 'Onde está meu coração'

A TV Globo exibe nesta segunda-feira (3), na Tela quente, o primeiro episódio da série Onde está meu coração, uma produção original Globoplay. Criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Luísa Lima, a obra mostra os conflitos enfrentados por uma família em decorrência da dependência de drogas da filha primogênita.

Na trama, a jovem e bem-sucedida médica Amanda (Letícia Colin), de família de classe alta, se deixa levar pelo prazer das drogas e perde o controle da sua vida profissional e afetiva. Seus pais, a executiva Sofia (Mariana Lima) e o médico David (Fábio Assunção); seu marido, o arquiteto Miguel (Daniel de Oliveira), e sua irmã Julia (Manu Morelli) também se envolvem na situação que gera grande fragilidade familiar.

Os autores contam que a motivação da escolha do tema da série surgiu com a urgência da temática da dependência química, doença que afeta muitas famílias sem diferenciação de cor, religião ou classe social. "Onde está meu coração mostra uma questão inerente a qualquer pessoa nessa situação: ela não adoece sozinha; as pessoas à sua volta, familiares e amigos, adoecem junto. E isso é importante de ser retratado e discutido em uma obra de ficção", diz Moura. Goldenberg complementa dizendo que a trama mostra, principalmente, uma história de redenção.

Luísa Lima, que estreia como diretora artística, explica que trouxe para a série uma estética que obedece a lógica emocional, psicológica e sensorial: "A fotografia e os recursos de câmera evitam saltar além dos atores e dos dramas vividos. Sugerem, antes, um olhar íntimo e observador".

A série, que vai ao ar depois da exibição do BBB 21, chega na íntegra à plataforma da Globoplay nesta terça-feira (4).