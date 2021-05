Pucrs Cultura recebe virtualmente Thiago Lacerda e Ron Daniels

Nesta segunda-feira (3), às 19h, a série Ato Criativo da Pucrs Cultura recebe virtualmente o ator Thiago Lacerda e o diretor Ron Daniels. O projeto da instituição de ensino busca aproximar o público de pessoas que criam em diversas áreas da cultura, proporcionando espaços de troca com os artistas.

Neste episódio, a conversa será sobre as peças e montagens de Shakespeare, dirigidas por Daniels e interpretadas por Lacerda. O bate-papo online mediado pelos professores Ricardo Barberena e Janaina de Azevedo Baladão será transmitido através do perfil Pucrs Cultura no Facebook e do canal da universidade no YouTube - onde fica disponível para acesso posterior.

O ator e dublador brasileiro Thiago Ribeiro Lacerda nasceu no Rio de Janeiro, em 1978. No final dos anos 1990, depois de competir na natação, descobriu o seu potencial artístico para a teledramaturgia. Ele interpretou o seu primeiro grande papel na TV Globo na minissérie Hilda Furacão (1998), onde faturou o prêmio de Ator Revelação, além de um contrato de mais dois anos na emissora.

Em 1999, Lacerda protagonizou o papel de um imigrante italiano na novela Terra Nostra. Foi então que o ator firmou a sua carreira na Rede Globo, a qual trabalha até hoje. Thiago também protagonizou alguns papéis como Jesus em montagens da peça Paixão de Cristo. Além disso, o ator participou da peça Hamlet (2015) e da montagem do Repertório Shakespeare (2016), com o concerto Macbeth e a sinfonia urbana Medida por medida, sob direção de Ron Daniels.

O diretor de teatro e cinema Ronald George Daniel nasceu em 1942, no Rio de Janeiro. Estudou na Fundação Brasileira de Teatro. Foi um dos responsáveis por fundar o Teatro Oficina, junto com Renato Borghi e Zé Celso. Em 1964, no início da ditadura militar, decidiu se mudar para a Inglaterra e, desde então, passou a chamar-se Ron Daniels.

O início de sua carreira como diretor começou a partir de 1968 e, em 1977, se tornou diretor artístico do Other Place Theatre, pertencente à Royal Shakespeare Company. Após 15 anos trabalhando em muitas produções para a Royal, Ron recebeu o título de Diretor Associado Honorário da RSC. No Brasil, dirigiu montagens como o Rei Lear (2000), Hamlet (2012), Macbeth (2016) e Medida por medida (2016).