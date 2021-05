Gravura Galeria inaugura mostra em homenagem ao Dia das Mães

Em homenagem ao Dia das Mães, a Gravura Galeria de Arte (Corte Real, 647) inaugura, nesta terça-feira (4), a exposição coletiva Materno, moderno & eterno. Em diferentes linguagens - telas, esculturas em alumínio, bronze e terracota, pinturas e desenhos de diversas dimensões e valores -, os 31 artistas convidados desta mostra prometem exaltar a importância do papel das mães, através de suas obras.

A galeria também se propôs a demonstrar essa relevância das mulheres que criam, cuidam e protegem através da solidariedade, doando um percentual do valor das vendas da exposição para a Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas.