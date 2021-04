Jessé Oliveira assume Coordenação de Artes Cênicas de Porto Alegre

O diretor de teatro Jessé Oliveira é o novo coordenador das Artes Cênicas da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) da capital dos gaúchos. Entre as metas do novo gestor, fazer a entrega de espaços culturais revitalizados é uma das prioridades, especialmente o Teatro Elis Regina (Usina do Gasômetro) e o Teatro de Câmara Túlio Piva. "Desejo restabelecer o diálogo com categoria artística, amplificando a escuta e respondendo às principais necessidades do setor. Também buscarei retomar projetos que tiveram repercussão para as artes cênicas e propor novas ações em sintonia com as necessidades da contemporaneidade, como políticas no campo da diversidade", declara.

No extenso currículo, Jessé tem a direção de mais de 50 espetáculos de teatro, dança e música. Formado e pós-graduado em Artes Cênicas pela Ufrgs, o novo colaborador da Cultura do município é especialista em Teoria do Teatro Contemporâneo, bacharel em Direção Teatral pelo Departamento de Arte Dramática e mestre em Artes Cênicas pela Ufrgs.

Como gestor na área cultural, capitaneou instituições culturais e educacionais importantes como a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) de novembro de 2016 até junho de 2020. Neste período, resgatou o centro cultural, atualizou a técnica dos teatros e criou uma programação cultural ativa, além de aumentar o orçamento da CCMQ em mais de 50%, com projetos e captação de recursos público-privados.