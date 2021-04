Segunda temporada da série 'Causos e gaitas' começa neste sábado

Neste sábado (1), no Facebook do Festival Música de Rua, começa uma nova temporada da série Causos e gaitas, amparado no sucesso da primeira edição, que teve mais de cem mil visualizações. Apresentada pelo músico Rafael De Boni, a websérie de vídeos homenageia nomes da história da música de raiz do Rio Grande do Sul, em especial da Serra. Viabilizados com recursos da Lei Aldir Blanc, os programas serão exibidos a cada dois dias, sempre às 10h.

O primeiro dos encontros do acordeonista De Boni tem um significado especial, pois ele vai a Vacaria visitar João Maria Pinheiro da Rosa, seu professor e de uma geração de artistas como Edson Dutra, Bebe Krammer e Uiliam Michelon que, mesmo com deficiência visual, segue na ativa.

O segundo episódio, que será exibido na segunda-feira (3), é para relembrar a memória do músico Xiruzinho, morto num acidente automobilístico há sete anos. As gravações foram na cidade de Esmeralda, tendo participação do amigo dele, Ajadil Costa, um pesquisador da música de raiz do Rio Grande do Sul.

José Mendes, músico eternizado pelo hit Para Pedro, será homenageado no terceiro episódio de Causos e gaitas, que vai ao ar na quarta-feira (5). A gravação conta também com a participação de Ajadil Costa, biógrafo do artista, e foi realizada junto ao Memorial José Mendes, em Esmeralda.

Outro destaque da série é a gravação feita com o Maestro Eleonardo Caffi, que é expert no acordeon em Caxias do Sul desde os anos 1950 e foi professor do memorável Adelar Bertussi. Os causos e as lições do autor da melodia do Hino de Caxias do Sul serão exibidos na sexta-feira (7).

Para fechar a da programação em grande estilo, na segunda-feira (9), Rafael De Boni se encontra com grande mestre do violão pampeano Lúcio Yanel. A charla e o duo musical promete momentos de virtuose pura, além de boas histórias cheias de sotaque e sonoridades regionais. Na realização da segunda temporada, a produção seguiu todas as normas de segurança sanitárias definidas para o período da pandemia.